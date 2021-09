Deschamps spiega | «Esclusione Giroud? Scelta puramente tecnica»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Didier, commissario tecnico della Francia, ha commentato il suo addio alla Juventus dopo l’anno in Serie B. Le sue parole Didierha parlato in conferenza stampa, in vista del match di Nations League contro il Belgio. Le parole del ct della Francia sull’addio alla Juventus riprese dal Corriere dello Sport. JUVE – «Sono felice, vedrò tante persone che ho conosciuto e che sono ancora alla Juve. Considero quel club la mia seconda casa dopo cinque anni da giocatore e un ottimo anno in B da allenatore. Ho deciso di lasciarla. Ripensandoci, non è la mia decisione migliore. Fa parte dell’esperienza. Ero più giovane, più impulsivo. Oggi mi comporterei diversamente».– «L’di? Sono scelte tecniche, legate anche ad altri giocatori che sono stati chiamati e che hanno ...

