Denis Dosio apre un profilo su Onlyfans e inizia con il lato b bene in vista | “Ho 20 anni voglio essere trasgressivo”

A un anno esatto dalla sua partecipazione al "Grande Fratello Vip", Denis Dosio ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. Quale? Onlyfans. L'influencer si è iscritto alla tanto discussa piattaforma dove sempre più personaggi dello showbiz stanno sbarcando per avere un rapporto più intimo e privato (diciamo così) con i propri seguaci. L'annuncio di Dosio è arrivato nei giorni scorsi su Instagram con una foto senza censure… dove il lato b è in ben vista! "Qua non si scherza più amico", gli ha scritto Enock Balotelli, con cui ha partecipato al reality di Canale 5. Ma le reazioni sono state divisive. C'è chi è corso a iscriversi al suo canale, curioso di capire cosa pubblicherà (si dice che nelle prime 24 ore sia riuscito a entrare nella top 100 dei creator mondiali),

