(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Che tristezza i tentativi di disarticolare in tutti i modi ilcon frasi attribuite e inventate, a 3 giorni dal voto…”. Lo scrive su Twitter Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.

TV7Benevento : Centrodestra: Ronzulli, 'per dividerlo si inventano anche interviste'...

Buon compleanno, presidente!", scrive Roberto Occhiuto, candidato delper le regionali ... Antonio Tajani, Renato Brunetta ("una guida vitale"), Anna Maria Bernini e Licia. ...Anche Luca Bernardo, candidato dela Milano, manda i propri auguri: "Ad un grande ... Gli auguri di Licia, senatrice di FI vicinissima a Berlusconi, rassicurano sulla salute dell'...Roma, 30 set. "Che tristezza i tentativi di disarticolare in tutti i modi il centrodestra, anche con frasi attribuite e inventate, a 3 giorni dal voto…”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, ...Nuovo sostegno ‘nazionale’ per la candidatura a sindaco di Alberto Ancarani. Ieri è arrivata al banchetto allestito in piazza Costa, la senatrice Licia Ronzulli. "Quando governa la sinistra c’è un imm ...