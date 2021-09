Caso Morisi | parla uno dei ragazzi coinvolti | Quella notte mi ha distrutto la vita

Advertising

VittorioSgarbi : Del caso Morisi non deve suscitare scandalo la debolezza di una persona che riconosce di aver sbagliato (e alla qua… - mante : Il caso Morisi sembra un estratto perfettamente composto dei temi cari alla Lega Droga Extracomunitari Omosessuali Prostituzione - repubblica : Caso Morisi, la perquisizione nella casa del festino: 'Cocaina sui piatti e nascosta nei libri”… - Rossell44319314 : @Moonlightshad1 Io, che npn guardo Giletti, è un bel po'. Mi rendo conto che chi lo guarda lo fa solo per sentire a… - RitaCrocifoglio : RT @HoaraBorselli: Chi ritiene che il caso Morisi sia un normale atto giudiziario sollevato casualmente a cinque giorni dalle amministrativ… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Morisi

Ma se il '' rischia di travolgere la Lega, già alle prese con le difficoltà interne tra le diverse fazioni, quella che fa riferimento a Salvini e quella più 'moderata' di Giorgetti, ...AGI - 'Io non ho visto nessun quarto uomo. Eravamo in tre. Io, l'altro ragazzo rumeno e', dice in un'intervista al Corriere della Sera sul '' Petre, uno dei due rumeni che la notte fra il 13 e il 14 agosto avrebbe partecipato a un festino a base di droga e sesso con l'ex social media manager di Matteo Salvini. E aggiunge: 'Sono ...Silvio Berlusconi parla a La Stampa del caso Morisi ed usa una frase sull'essere gay che farà molto discutere. Ecco cosa ha detto ...Inflazione, ricordi questa parola? Bollette dell'elettricità e del gas che aumentano rispettivamente del 30 e 15 per cento (il governo ci ha messo tre ...