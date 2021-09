Calcio, Pelé ritorna a casa (Di giovedì 30 settembre 2021) Pelé sta finalmente per lasciare l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato da un mese. Lo annuncia sua figlia Kely Nascimento dal suo profilo Instagram. Sollevata di poter tornare alla vita normale e lasciare il Brasile: “è più forte e sta lasciando l’ospedale per continuare a riprendersi e curarsi a casa“. Le cure spiega poi nel testo del post, in cui appare abbracciata al padre, proseguiranno a cura di un’altra sorella. Sarà lei da ora in poi ad aggiornare i tantissimi fans sul recupero della leggenda del Calcio mondiale. La chiosa rivolta ai followers: “Vi ringrazio ancora, dal profondo del mio cuore e dei tre cuori di mio padre, per tutto l’affetto e l’amore che abbiamo ricevuto da voi questo mese!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kely Nascimento ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 30 settembre 2021)sta finalmente per lasciare l’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era ricoverato da un mese. Lo annuncia sua figlia Kely Nascimento dal suo profilo Instagram. Sollevata di poter tornare alla vita normale e lasciare il Brasile: “è più forte e sta lasciando l’ospedale per continuare a riprendersi e curarsi a“. Le cure spiega poi nel testo del post, in cui appare abbracciata al padre, proseguiranno a cura di un’altra sorella. Sarà lei da ora in poi ad aggiornare i tantissimi fans sul recupero della leggenda delmondiale. La chiosa rivolta ai followers: “Vi ringrazio ancora, dal profondo del mio cuore e dei tre cuori di mio padre, per tutto l’affetto e l’amore che abbiamo ricevuto da voi questo mese!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kely Nascimento ...

