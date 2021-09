Armando Incarnato insultato da un altro Cavaliere a Uomini e Donne | “Mercataro” Commento puntata 30 settembre

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 30 settembre 2021)è stato di nuovo protagonista anelladel 30. In prima battuta è stato accusato da Marika per un complimento di troppo. In seguito,è statoda Graziano Amato.frainteso aper un complimento di troppo Ladel 30disi è aperta in bellezza con una nuova uscita di. Ilha fatto un complimento a una delle corteggiatrici di Matteo, che non è stato per nulla gradito da Marika. Nessuno ...