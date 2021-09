Antonio Conte: Barcellona e Arsenal possibilità per il futuro (Di giovedì 30 settembre 2021) Si susseguono le voci circa il futuro di Antonio Conte, che potrebbe approdare sulla panchina di Barcellona o Arsenal. Il tecnico, dopo l’addio all’Inter, è pronto ad una nuova avventura dove possa trovare piena fiducia da parte del club e soddisfare la propria fame di vittoria. Il tecnico campione d’Italia in carica potrebbe approdare al Barcellona, reduce dalla pesante sconfitta col Benfica in Champions League e a rischio eliminazione. Conte potrebbe accettare la sfida di risollevare le sorti dei blaugrana, dove Koeman sembra ormai ai titoli di coda. Un’altra possibilità è rappresentata dall’Arsenal, che nonostante le tre vittorie consecutive in Premier League faticano a rimanere ai vertici del calcio inglese. Conte ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Si susseguono le voci circa ildi, che potrebbe approdare sulla panchina di. Il tecnico, dopo l’addio all’Inter, è pronto ad una nuova avventura dove possa trovare piena fiducia da parte del club e soddisfare la propria fame di vittoria. Il tecnico campione d’Italia in carica potrebbe approdare al, reduce dalla pesante sconfitta col Benfica in Champions League e a rischio eliminazione.potrebbe accettare la sfida di risollevare le sorti dei blaugrana, dove Koeman sembra ormai ai titoli di coda. Un’altraè rappresentata dall’, che nonostante le tre vittorie consecutive in Premier League faticano a rimanere ai vertici del calcio inglese....

