Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Isabella Contro Sara e Biagio! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Sara e Biagio tornano al centro dello studio, ma la dama è già delusa dal comportamento Di Maro. La coppia finisce sotto attacco da parte di tutti… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato molto a lungo di Biagio e Sara. I due stanno continuando a frequentarsi tra le tante polemiche in studio. La dama, infatti, ha subito diversi attacchi, mentre successivamente si è parlato di Nicole. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: tutti Contro Sara e Biagio! La Puntata si apre con ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 29 settembre 2021)die Biagio tornano al centro dello studio, ma la dama è già delusa dal comportamento Di Maro. La coppia finisce sotto attacco da parte di tutti… Nellaquotidiana di, si è parlato molto a lungo di Biagio e. I due stanno continuando a frequentarsi tra le tante polemiche in studio. La dama, infatti, ha subito diversi attacchi, mentre successivamente si è parlato di Nicole. Ecco che cosa è successo nelladidi: tuttiLasi apre con ...

Advertising

OfficialASRoma : #ASRoma ?? @UNHCRItalia Sono partite altre 4 aste per le maglie di #RomaSassuolo con patch UNHCR. ??… - MSF_ITALIA : #3ottobre Abbiamo raccolto le voci di chi assiste uomini, donne e bambini in arrivo sull’isola, mentre nel… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - Cami71Michele : @zanaga_devis Se vuoi il mio amico Garciulo ha il metodo per farlo passare, vale per donne e uomini...te lo chiamo Garciulo? - unoconlabarba : Le donne (e gli uomini) delle pulizie hanno un nome, un cognome e una vita, a volte ben più interessante di quella di coloro che le assumono -