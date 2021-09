Torna il Super-bonus, l’assegno universale per i figli e giù le tasse: ecco la bozza del Nadef approvato in Cdm (Di mercoledì 29 settembre 2021) “L’obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l’80 per cento della popolazione sopra ai dodici anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni; oltre l’83 per cento degli italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6 per cento è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta del SARS-Cov-2, più contagiosa. Tuttavia, nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, e gli ultimi dati indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila abitanti”. Questa la premessa che fa da sfondo a quanto dibattuto stamane nel Consiglio dei ministri che ha approvato la Nota di aggiornamento al Def. bozza Nadef: “Col ritorno graduale delle attività ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) “L’obiettivo che il Governo si è dato di vaccinare l’80 per cento della popolazione sopra ai dodici anni con doppia dose sarà conseguito nei prossimi giorni; oltre l’83 per cento degli italiani over 12 ha già ricevuto almeno una dose vaccinale e a più del 6 per cento è già stata somministrata una terza inoculazione di richiamo. A inizio estate si è assistito ad una ripresa dei contagi da Covid-19, anche per via della diffusione della variante Delta del SARS-Cov-2, più contagiosa. Tuttavia, nel mese di settembre la ‘quarta ondata’ dell’epidemia ha rallentato, e gli ultimi dati indicano meno di 40 contagi alla settimana per 100 mila abitanti”. Questa la premessa che fa da sfondo a quanto dibattuto stamane nel Consiglio dei ministri che hala Nota di aggiornamento al Def.: “Col ritorno graduale delle attività ...

