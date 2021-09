Squid Game su Netflix è da record | dopo Lupin | la serie coreana diventerà la più vista al mondo?

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 29 settembre 2021)suha già stabilito unil suo debutto, nell’arco di una manciata di giorni ha scalato le classifiche di mezzo, piazzandosi nella top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma. E non è finita qui. Secondo Bela Bajaria,Head of Global TV, lapotrebbe diventare il primo prodotto non in lingua inglese più visto di sempre. Attualmente questoappartiene a Bridgerton, il period drama di ShondaLand basato sui romanzi di Julia Quinn. Grazie a uno straordinario passaparola sui social,ha raggiunto il primo posto nei titoli più visti e ricercati su, ed è la prima...