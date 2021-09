Scaroni: «Non parlo di arbitri ma il Milan può dire la sua in Champions» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Certo, essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro”. Così il presidente del Milan Paolo Scaroni torna sulla sconfitta in Champions contro l’Atletico Madrid, parlando a margine di un evento di Fondazione Milan ‘Restore The Music Milan’. Sul ritorno a San Siro, il massimo dirigente rossonero ha aggiunto: “È stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a San Siro. Il Milan deve stare sempre in Champions, questo è l’obiettivo che ci poniamo. Poi le partite sono fatte di episodi e ieri ce ne sono stati non ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Nonmai degli, è un argomento che va lasciato da parte. Certo, essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro”. Così il presidente delPaolotorna sulla sconfitta incontro l’Atletico Madrid, parlando a margine di un evento di Fondazione‘Restore The Music’. Sul ritorno a San Siro, il massimo dirigente rossonero ha aggiunto: “È stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo laa San Siro. Ildeve stare sempre in, questo è l’obiettivo che ci poniamo. Poi le partite sono fatte di episodi e ieri ce ne sono stati non ...

