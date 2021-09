Saman Abbas | un testimone | “Non è stato lo zio | suo padre è cattivo”

Leggi su ck12

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La scomparsa di, una ‘Storie Italiane’ rivela: “Non èlo zio, suo”.Torna di stretta attualità il caso di, la ragazza di origine pakistana scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo scorso 30 aprile. La giovane – che avrebbe rifiutato un matrimonio combinato – sarebbe stata uccisa, depezzata e gettata in un corso d’acqua, secondo un rituale macabro e triviale. Cinque componenti del suo nucleo familiare sono indagati per quanto accaduto. Ti potrebbe interessare anche -> “consegnata allo zio dalla madre”: le ultime novità del caso Tra coloro che sono accusati dell’omicidio ...