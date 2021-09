Rolls-Royce - Al via i collaudi dell'elettrica Spectre - VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Rolls-Royce ha annunciato l'evoluzione del suo piano di elettrificazione della gamma modelli. Si prepara, infatti, a cominciare il proprio ciclo di collaudi il prototipo della prima Ev nella storia del marchio britannico. La Casa, nello specifico, intende eseguire test per 2,5 milioni di chilometri su una flotta di veicoli: sarà il primo passo verso il totale abbandono delle motorizzazioni endotermiche, previsto entro il 2030. Sul mercato nel 2023. La vettura definitiva, denominata Spectre, debutterà nell'ultimo trimestre del 2023 e si baserà su una variante specifica della piattaforma spaceframe già utilizzata per le attuali Phantom, Cullinan e Ghost. La Casa, per il momento, non ha fornito dettagli in merito alla potenza che ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 settembre 2021) Laha annunciato l'evoluzione del suo piano di elettrificazionea gamma moi. Si prepara, infatti, a cominciare il proprio ciclo diil prototipoa prima Ev nella storia del marchio britannico. La Casa, nello specifico, intende eseguire test per 2,5 milioni di chilometri su una flotta di veicoli: sarà il primo passo verso il totale abbandonoe motorizzazioni endotermiche, previsto entro il 2030. Sul mercato nel 2023. La vettura definitiva, denominata, debutterà nell'ultimo trimestre del 2023 e si baserà su una variante specificaa piattaforma spaceframe già utilizzata per le attuali Phantom, Cullinan e Ghost. La Casa, per il momento, non ha fornito dettagli in merito alla potenza che ...

