Reddito di cittadinanza stranieri più facile nel 2022: ecco cosa si prepara (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Reddito di cittadinanza è una misura che si rivolge anche a cittadini stranieri, comunitari e non. Lo ha stabilito il decreto n° 4 del 2019, quello che ha partorito la misura che ancora oggi rappresenta lo strumento principale di contrasto alla povertà oggi vigente. E proprio per i cittadini stranieri su suolo italiano che potrebbero arrivare novità dal 2022, perché tra i correttivi alla misura che si stanno studiando, c'è una specie di estensione della platea a cui potrà essere erogato il sussidio. Reddito di cittadinanza e stranieri, come funziona? È l'articolo n° 2, comma 1 del decreto n° 4/2019 (cd Decretone) che prevede la possibilità di assegnare il Reddito di cittadinanza anche ai stranieri, ...

