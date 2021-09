Quirinale, Draghi: “Io al Colle? Decide il Parlamento. Non è una domanda da fare a me, è offensivo nei confronti del capo dello Stato” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Io al Quirinale? È abbastanza offensivo nei confronti del Presidente della Repubblica in carica cominciare a pensare in questo modo. Non sono la persona giusta a cui fare questa domanda, le persone giuste sono in Parlamento. È il Parlamento che Decide della vita, dell’orizzonte, dell’efficacia di questo governo. Se il governo diventasse non efficace perderebbe la sua ragione di esistere”. Lo ha detto il presidente Mario Draghi rispondendo alle domande dei cronisti su un suo possibile futuro al Colle. “Questo governo è nato per rispondere ai problemi specifici di un periodo del Paese e sta facendo il suo lavoro, il resto non conta niente e non può contare niente, perché non sono io la persona a cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Io al? È abbastanzaneidel Presidente della Repubblica in carica cominciare a pensare in questo modo. Non sono la persona giusta a cuiquesta, le persone giuste sono in. È ilchedella vita, dell’orizzonte, dell’efficacia di questo governo. Se il governo diventasse non efficace perderebbe la sua ragione di esistere”. Lo ha detto il presidente Mariorispondendo alle domande dei cronisti su un suo possibile futuro al. “Questo governo è nato per rispondere ai problemi specifici di un periodo del Paese e sta facendo il suo lavoro, il resto non conta niente e non può contare niente, perché non sono io la persona a cui ...

