Quella statua non è sessista perché mostra un cu** ma perché il cu** è l’unica idea di donna che rappresenta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Avrei voluto evitare di parlare della spigolatrice di Sapri. Poi mi sono imbattuto, mio malgrado, in centinaia, migliaia di commenti secondo cui, se non vi piace Quella statua, allora “siete come i talebani”, “odiate la bellezza”, “vi fa paura un cu**” o, ancora, “applaudite Victoria dei Maneskin o Chiara Ferragni se si denudano, ma se vedete un sedere su un’opera d’arte allora l’artista è un porco schifoso.” Giuro, ho letto anche questo. E sto sperando ardentemente che siate in malafede, ma tanto. perché non posso credere che qualcuno davvero non riesca a capire la differenza enorme tra libertà sessuale e sessualizzazione della donna. La differenza tra la scelta delle donne e la scelta dell’artista (stranamente uomo). Che non capiate la differenza tra una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Avrei voluto evitare di parlare della spigolatrice di Sapri. Poi mi sono imbattuto, mio malgrado, in centinaia, migliaia di commenti secondo cui, se non vi piace, allora “siete come i talebani”, “odiate la bellezza”, “vi fa paura un” o, ancora, “applaudite Victoria dei Maneskin o Chiara Ferragni se si denudano, ma se vedete un sedere su un’opera d’arte allora l’artista è un porco schifoso.” Giuro, ho letto anche questo. E sto sperando ardentemente che siate in malafede, ma tanto.non posso credere che qualcuno davvero non riesca a capire la differenza enorme tra libertà sessuale e sessualizzazione della. La differenza tra la scelta delle donne e la scelta dell’artista (stranamente uomo). Che non capiate la differenza tra una ...

singolamente : Propongo una statua della Madonna come quella della #spigolatricedisapri, non è offensiva quindi suppongo che non ci sarebbero problemi. - 999nuvola : RT @999nuvola: Quella statua è solo BRUTTISSIMA. Mó basta - 15power_less : RT @nelsottobosco: comunque un'opera non si analizza a sé ma nel suo contesto storico sociale e culturale lo sapreste se aveste mai studiat… - AugmentedBeauty : RT @StalkerAnsya: e non sto facendo l’esagerata eh, hanno intervistato passanti a caso, pure un panettiere, ma guai a chiamare una donna ch… - boboviz : @Micheles750 @mariobianchi18 Dal mondo in cui c'è gente che chiede di distruggere quella statua. E tu? -