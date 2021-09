Pregliasco: 'Riaprire le discoteche? A Capodannno, ma se la curva è stabile' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lui è un rigorista e vorrebbe più prudenza: per Riaprire le discoteche dobbiamo aspettare ancora un po', "tra dicembre e gennaio. Magari per Capodanno se tutto va bene, ovvero se la curva dei contagi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lui è un rigorista e vorrebbe più prudenza: perledobbiamo aspettare ancora un po', "tra dicembre e gennaio. Magari per Capodanno se tutto va bene, ovvero se ladei contagi ...

