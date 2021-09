Pisa-Reggina | gol e precedenti | tutte le statistiche

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra le squadre affrontate più di 10 volte, laè quella contro la quale ilvanta la più alta percentuale di pareggi in Serie B: il 57%, ovvero otto gare, sulle 14 totali, compresa l’ultima (0-0) dello scorso marzo. Nelle sette gare di Serie B giocate train casa dei nerazzurri, le due squadre hanno collezionato cinque clean sheet a testa: una vittoria per parte e cinque pareggi, compresi i due più recenti, completano il quadro. Ilè imbattuto nelle prime sei gare di questo campionato (5V, 1N); soltanto una volta nella loro storia, i nerazzurri non hanno subito alcuna sconfitta nelle prime sette sfide stagionali nel torneo cadetto: nel 1984/85 (la striscia utile si interruppe alle 17ª partita contro il Catania), quando conquistarono la promozione nella massima serie. Il ...

14.00 MERAVIGLIA NUZZI " MACADDINO IV: BARATTA VAR: PEZZUTO AVAR: RASPOLLINIh. 16.15 COLOMBO SCHIRRU " VIGILE IV: BITONTI VAR: PRONTERA AVAR: FIORE SPAL " PARMA h. 18.30 PATERNA ROSSI ...... che sabato affronterà laHa da poco segnato a Buffon , campione del mondo ed ex bandiera ... Mancini pensa a Lorenzo Lucca , forte, giovane e promettente attaccante delche guida la ...Il Pisa si appresta ad affrontare la Reggina da capolista della serie B. Il club toscano, che qualche mese fa ha visto l'ingresso in dirigenza del miliardario USA Kastner, ha rinnovato la rosa ...La partita Pisa - Reggina del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 7° giornata di Serie B 2021/2022 ...