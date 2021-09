Pelé | la sorella | «Presto sarà dimesso dall' ospedale»

(Di mercoledì 29 settembre 2021)dovrebbe lasciare a breve l’di San Paolo dove è ricoverato da quasi un mese a causa di un tumore al colon. Lo detto ladel grande calciatore brasiliano Kely Nascimento. All’ottantenne Pele è stato rimosso un tumore al colon il 4 settembre scorso e ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva dopo l’intervento.

Ultime Notizie dalla rete : Pelé sorella

Agenzia ANSA

