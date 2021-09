Non solo calcio, Dazn prepara sbarco nel betting (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dazn è pronta a sbarcare nel business delle scommesse: come riporta Adnkronos, citando Agipronews, la piattaforma entrerà nel mercato italiano del betting. I rumors vengono confermati dalla presenza di Daznbet.it nel database degli operatori autorizzati per le scommesse online dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il dominio Daznbet.it risulta collegato alla licenza gestita da e-play24 Italia, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021)è pronta a sbarcare nel business delle scommesse: come riporta Adnkronos, citando Agipronews, la piattaforma entrerà nel mercato italiano del. I rumors vengono confermati dalla presenza dibet.it nel database degli operatori autorizzati per le scommesse online dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il dominiobet.it risulta collegato alla licenza gestita da e-play24 Italia, L'articolo

Advertising

AzzolinaLucia : Non amo chi sbatte il 'mostro' in prima pagina ma Salvini è certamente l'ultimo a poter parlare. Con la sua 'Bestia… - borghi_claudio : *** ATTENZIONE *** So che la cronaca è più intrigante ma questo ???? SE fosse vero riguarda TUTTI e la bufala della '… - SkyTG24 : 'Vogliamo una giustizia climatica, ora! I cambiamenti sono un'opportunità per tutti, non c’è un piano B, basta bla… - VaresanoMarco : @PaPaganini Si però il lavoro sporco non può farlo sempre solo Agnelli. Collina l'ha fatto fuori, Ceferin questione… - MisterBarsik : RT @etherea_etherea: Se su 60.000.000 di abitanti trovano positive 1700 persone, (positive non malate) in più positive ad una 'malattia'… -