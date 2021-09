Napoli si gode Anguissa, De Laurentiis studia il riscatto anticipato: affare da 15 mln di euro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Napoli si gode il suo nuovo campione, Frank Zambo Anguissa. Arrivato a Napoli tra l’indifferenza generale, il centrocampista ha conquistato tutti già nelle prime partite, compreso l’allenatore Luciano Spalletti. Lo stesso mister, durante un’intervista, ha rivelato che non conosceva l’ex centrocampista del Fulham e che è rimasto impressionato sin dal suo primo giorno di allenamento L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021)siil suo nuovo campione, Frank Zambo. Arrivato atra l’indifferenza generale, il centrocampista ha conquistato tutti già nelle prime partite, compreso l’allenatore Luciano Spalletti. Lo stesso mister, durante un’intervista, ha rivelato che non conosceva l’ex centrocampista del Fulham e che è rimasto impressionato sin dal suo primo giorno di allenamento L'articolo

Advertising

MarcoVarchetta : @stebellentani Eh, indovina? Io vivo a Napoli e la situazione è disastrosa. Mancano ormai anche i servizi base di p… - incostante_enza : RT @scabecspa: #Buongiorno dal @PalazzoRealeNap! Sapete come mai la scelta di costruire il Palazzo ricadde proprio su #PiazzaPlebiscito? Il… - francesco_terry : RT @scabecspa: #Buongiorno dal @PalazzoRealeNap! Sapete come mai la scelta di costruire il Palazzo ricadde proprio su #PiazzaPlebiscito? Il… - KIKIA73 : RT @scabecspa: #Buongiorno dal @PalazzoRealeNap! Sapete come mai la scelta di costruire il Palazzo ricadde proprio su #PiazzaPlebiscito? Il… - Kampanika : RT @scabecspa: #Buongiorno dal @PalazzoRealeNap! Sapete come mai la scelta di costruire il Palazzo ricadde proprio su #PiazzaPlebiscito? Il… -