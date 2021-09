La Juventus ci prova per un calciatore dell’Inter! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il futuro di Marcelo Brozovic è appeso ad un filo. L’Inter non vorrebbe privarsi del suo centrocampista perno ma il rinnovo di contratto stenta ad arrivare. Motivo per il quale sembra essersi intromessa la Juventus. La Vecchia Signora ci prova La Juventus non smette di seguire il centrocampista croato e Marcelo Brozovic sembra non disdegnare la destinazione. Il discorso legato al rinnovo di Brozovic è perciò da seguire con molta attenzione. LEGGI ANCHE: Spezia, si lavora sugli svincolati: spunta un nome interessante LEGGI ANCHE: Onana, scelto il suo futuro: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il futuro di Marcelo Brozovic è appeso ad un filo. L’Inter non vorrebbe privarsi del suo centrocampista perno ma il rinnovo di contratto stenta ad arrivare. Motivo per il quale sembra essersi intromessa la. La Vecchia Signora ciLanon smette di seguire il centrocampista croato e Marcelo Brozovic sembra non disdegnare la destinazione. Il discorso legato al rinnovo di Brozovic è perciò da seguire con molta attenzione. LEGGI ANCHE: Spezia, si lavora sugli svincolati: spunta un nome interessante LEGGI ANCHE: Onana, scelto il suo futuro: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

