Inter, i numeri della nuova stagione: cala il costo a bilancio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le cessioni di Hakimi e Lukaku hanno fatto scendere il costo a bilancio della rosa dell’Inter. Ecco i numeri di questa annata Scende il costo della rosa per l’Inter nella stagione 2021/22. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club nerazzurro alla luce del mercato 2020/21 era superiore rispetto a quello calcolato dopo la chiusura del mercato estivo della stagione attualmente in corso. A riportarlo è Calcio e Finanza, che spiega come le cessioni di Lukaku e Hakimi abbiano influito pesantemente su questo aspetto. In totale – scrive il sito -, i giocatori più rilevanti tra quelli sotto contratto con l’Inter (considerando quindi anche i giocatori ceduti in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le cessioni di Hakimi e Lukaku hanno fatto scendere ilrosa dell’. Ecco idi questa annata Scende ilrosa per l’nella2021/22. Il peso adei calciatori tesserati dal club nerazzurro alla luce del mercato 2020/21 era superiore rispetto a quello calcolato dopo la chiusura del mercato estivoattualmente in corso. A riportarlo è Calcio e Finanza, che spiega come le cessioni di Lukaku e Hakimi abbiano influito pesantemente su questo aspetto. In totale – scrive il sito -, i giocatori più rilevanti tra quelli sotto contratto con l’(considerando quindi anche i giocatori ceduti in ...

Advertising

Salvo2410libero : Infatti, a quest'ora con Dybala la crisi dell'attacco dell'Inter sarebbe totalmente rientrata, e la cosa varrebbe p… - infoitsport : INTER STATS | La situazione del Gruppo D e i numeri nerazzurri - RaduTitolare : RT @tommasoarmando2: I soli numeri a volte non dicono un cazzo, ma a volte aiutano a capire la situazione in cui ci si trova. Shakhtar-Int… - Andrea85970000 : @EnzoBusato @MyPeengoo @46Sancy @RobertoSavino10 Il salto europeo con Ronaldo l’avete fatto? Ah no scusa, una serie… - GenoveseGiusy : RT @GolDiTacco: I numeri, già impressionanti, di #Barella in questo avvio di stagione #Inter #Barella #SerieA Nicolò Barella, il numero 23… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter numeri DIRETTA/ Atalanta Young Boys (risultato finale 1 - 0): la decide Pessina! ... VIA! In attesa della diretta di Atalanta Young Boys andiamo a leggere i numeri delle due squadre ... mentre il pari di San Siro con l'Inter ha fatto capire che niente è cambiato rispetto allo scorso ...

In Champions l'Inter non ha scuse: altroché Sheriff Insomma, davvero una grande sorpresa che l' Inter si troverà ad affrontare nel prossimo turno ... Come si dice in questi casi: i numeri non mentono. Già dal terzo turno del preliminare contro la Stella ...

INTER STATS | La situazione del Gruppo D e i numeri nerazzurri Inter Sito Ufficiale Buy Lazio, il workshop turistico internazionale dal 4 al 7 ottobre Oltre 1.200 appuntamenti già registrati, 63 compratori provenienti da 19 mercati esteri, soprattutto da Europa e Nord America, 144 venditori espressione della regione da visitare, gustare e vivere ...

INTER STATS | La situazione del Gruppo D e i numeri nerazzurri Soltanto il Real Madrid ha colpito più legni (10) dell'Inter (8) dall'inizio della scorsa Champions League Lo Shakhtar Donetsk è la prima squadra contro la quale l’Inter ha pareggiato tre match consec ...

... VIA! In attesa della diretta di Atalanta Young Boys andiamo a leggere idelle due squadre ... mentre il pari di San Siro con l'ha fatto capire che niente è cambiato rispetto allo scorso ...Insomma, davvero una grande sorpresa che l'si troverà ad affrontare nel prossimo turno ... Come si dice in questi casi: inon mentono. Già dal terzo turno del preliminare contro la Stella ...Oltre 1.200 appuntamenti già registrati, 63 compratori provenienti da 19 mercati esteri, soprattutto da Europa e Nord America, 144 venditori espressione della regione da visitare, gustare e vivere ...Soltanto il Real Madrid ha colpito più legni (10) dell'Inter (8) dall'inizio della scorsa Champions League Lo Shakhtar Donetsk è la prima squadra contro la quale l’Inter ha pareggiato tre match consec ...