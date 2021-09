Incidenti sul lavoro: è strage. Morto operaio in autostrada. Draghi: «Pene severe, priorità del governo» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ieri ha perso la vita in modo atroce, in Toscana, un imprenditore agricolo di 54 anni, Massimiliano Malfatti, di San Giuliano in porovincia di Pisa, addirittura decapitato dalla trebbiatrice che stava usando. Oggi, 29 settembre 2021, un operaio che lavorara in autostrada, in provincia di Foggia, Pietro Vittoria, è stato investito e ucciso da un Tir. Il presidente del consiglio mario Draghi è intervenuto: «Ora basta, Pene immediate e più severe» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ieri ha perso la vita in modo atroce, in Toscana, un imprenditore agricolo di 54 anni, Massimiliano Malfatti, di San Giuliano in porovincia di Pisa, addirittura decapitato dalla trebbiatrice che stava usando. Oggi, 29 settembre 2021, unche lavorara in, in provincia di Foggia, Pietro Vittoria, è stato investito e ucciso da un Tir. Il presidente del consiglio marioè intervenuto: «Ora basta,immediate e più» L'articolo proviene da Firenze Post.

