I problemi di Dazn continuano: si profila una collaborazione con Sky? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono ormai state disputate quattro giornate di questa Serie A 2021-2022 ma le polemiche relative al servizio offerto dall'emittente britannica Dazn non accennano a diminuire. Nonostante i proclami e gli sforzi profusi, i problemi legati alla trasmissione in streaming delle partite permangono e all'orizzonte inizia a profilarsi un clamoroso ritorno in campo di Sky. Quella della Lega A è stata una scelta corretta? Quando durante l'estate la Lega Serie A decise di affidare la distribuzione dei diritti televisivi a Dazn, tra gli appassionati erano montate le polemiche. Nei tre anni di esperienza in Italia, l'emittente britannica non ha mai convinto del tutto, sia per colpe proprie che per colpa della cronica mancanza di infrastrutture del nostro Paese ancora indietro anni luce rispetto ai nostri vicini in ...

