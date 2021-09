"È ora di parlare di infertilità e dei pregiudizi di chi ti fa sentire una donna difettosa" (Di mercoledì 29 settembre 2021) “16.816” recitava il numero sul suo biglietto nella sala d’attesa. Questo significava che almeno altre sedicimilaottocentoquindici donne erano passate da quella clinica, eppure Loredana Vanini si sentiva l’unica infertile sulla faccia della terra, mentre attendeva il suo turno nel centro Pma, per la procreazione medico assistita. Aveva scoperto un anno prima di avere difficoltà a rimanere incinta: menopausa precoce, la diagnosi del medico che le ha consigliato di tentare subito con la Pma per cercare di aumentare le possibilità di avere un figlio dal marito. Vi diciamo subito come è andata a finire: 5 anni di percorso, 9 tentativi di Pma, uno di eterologa, e poi sono arrivati Olivia e Leone, gemelli oggi di tre anni e mezzo.Loredana racconta che la sua storia non ha proprio un lieto fine, ma a questo ci arriveremo dopo. Perché tra l’inizio - con la scoperta ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 settembre 2021) “16.816” recitava il numero sul suo biglietto nella sala d’attesa. Questo significava che almeno altre sedicimilaottocentoquindici donne erano passate da quella clinica, eppure Loredana Vanini si sentiva l’unica infertile sulla faccia della terra, mentre attendeva il suo turno nel centro Pma, per la procreazione medico assistita. Aveva scoperto un anno prima di avere difficoltà a rimanere incinta: menopausa precoce, la diagnosi del medico che le ha consigliato di tentare subito con la Pma per cercare di aumentare le possibilità di avere un figlio dal marito. Vi diciamo subito come è andata a finire: 5 anni di percorso, 9 tentativi di Pma, uno di eterologa, e poi sono arrivati Olivia e Leone, gemelli oggi di tre anni e mezzo.Loredana racconta che la sua storia non ha proprio un lieto fine, ma a questo ci arriveremo dopo. Perché tra l’inizio - con la scoperta ...

