Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati #Toscana #29settembre ?? 248 nuovi casi ?? 18.342 tamponi eseguiti ?? 292 ricoverati (-3… - AouSenese : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati #Toscana #29settembre ?? 248 nuovi casi ?? 18.342 tamponi eseguiti ?? 292 ricoverati (-32 da… - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati #Toscana #29settembre ?? 248 nuovi casi ?? 18.342 tamponi eseguiti ?? 292 ricoverati (-32 da… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 5 morti (4 donne e 1 uomo), oggi 29 settembre. E 248 contagi - LIDAMUGNAI : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati #Toscana #29settembre ?? 248 nuovi casi ?? 18.342 tamponi eseguiti ?? 292 ricoverati (-32 da… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Cinque in totale i decessi accertati nelle ultime ore in, riguardanti un uomo e 4 donne con un'età media di 79,2 anni. Nel frattempo, sono 16 le nuove positività alrilevate nelle ......al Covid in, uno dei quali avvenuto in provincia di Lucca. Da inizio epidemia, tra i comuni della Piana, della Versilia e della Garfagnana sono stati accertati 28769 casi di. I ...In Toscana sono 281.889 i casi di positività al Coronavirus, 248 in più rispetto a ieri (241 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo ...In Toscana sono 281.889 i casi di positività al Coronavirus, 248 in più rispetto a ieri (241 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto ...