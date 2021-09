Chiara Ferragni, fuoritutto a Parigi… e Fedez la prende in giro dal terrazzo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra outfit accattivanti e ironiche scenate di gelosia (leggi QUI i dettagli), Chiara Ferragni ha dominato la Milano Fashion Week. La regina indiscussa delle sfilate meneghine è adesso volata a Parigi per la settimana della moda francese. Assente dalla capitale francese da due anni, a causa della pandemia, Chiara sta velocemente recuperando il tempo perso, a suon di look da perdere la testa. Comoda sul jet privato L’arrivo oltralpe, ovviamente in jet privato, è stato soft in fatto di abbigliamento. Per il volo Chiara Ferragni ha optato per una comoda felpa beige di Celine, abbinata a jeans larghi e a snakers Gucci. Una lussuosa Birkin di Hermès (circa 50mila euro) in coccodrillo è servita a contenere tutte le necessità in aereo. Poi l’influencer ha iniziato a surriscaldare gli animi, indossando per la ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra outfit accattivanti e ironiche scenate di gelosia (leggi QUI i dettagli),ha dominato la Milano Fashion Week. La regina indiscussa delle sfilate meneghine è adesso volata a Parigi per la settimana della moda francese. Assente dalla capitale francese da due anni, a causa della pandemia,sta velocemente recuperando il tempo perso, a suon di look da perdere la testa. Comoda sul jet privato L’arrivo oltralpe, ovviamente in jet privato, è stato soft in fatto di abbigliamento. Per il voloha optato per una comoda felpa beige di Celine, abbinata a jeans larghi e a snakers Gucci. Una lussuosa Birkin di Hermès (circa 50mila euro) in coccodrillo è servita a contenere tutte le necessità in aereo. Poi l’influencer ha iniziato a surriscaldare gli animi, indossando per la ...

