Per Stefano Pioli l'arbitro Cakir non è stato il migliore in campo di Milan-Atletico. Ecco chi è il direttore di gara turco che ha "rovinato" il match di San Siro

Ultime Notizie dalla rete : Chi davvero l Ecco chi è davvero l'arbitro disastro di Milan - Atletico . E Pioli... Abbiamo subito l'inferiorità numerica ovviamente, ma ci è mancato davvero poco ed è un peccato per i tifosi e per i giocatori". Pioli ha commentato così il rigore assegnato da Cakir a cuor leggero: "...

