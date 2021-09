Bari, investito da un tir mentre lavora sull'A14: operaio muore sul colpo. È la settima vittima in 24 ore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ancora un morto sul lavoro: è la settima vittima in 24 ore.. Poco prima delle ore 8 sull' autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari,... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ancora un morto sul lavoro: è lain 24 ore.. Poco prima delle ore 8' autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di,...

