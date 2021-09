ALBA PARIETTI: PANARIELLO? ABBIA IL CORAGGIO DI DIRMI IN FACCIA CHE FACCIO SCHIFO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Finalmente un po’ di sano pepe anche a Tale e Quale Show! ALBA PARIETTI, in attesa di calarsi venerdì sera nei panni di Patty Pravo, spara a zero sulla giuria dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Si salva solo Loretta Goggi per le quali la showgirl spende belle parole. In una diretta Facebook, l’ALBA Nazionale, che con la sua energia si è mangiata il palco di Tale e Quale con l’imitazione di Damiano dei Maneskin, non ha preso affatto bene il trattamento riservatole da Malgioglio e PANARIELLO. Ecco lo sfogo social. Cristiano Malgioglio potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava. Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante. L’affondo più duro e articolato è rivolto a Giorgio PANARIELLO. Un inedito nella storia di Tale e ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Finalmente un po’ di sano pepe anche a Tale e Quale Show!, in attesa di calarsi venerdì sera nei panni di Patty Pravo, spara a zero sulla giuria dello show di Rai1 condotto da Carlo Conti. Si salva solo Loretta Goggi per le quali la showgirl spende belle parole. In una diretta Facebook, l’Nazionale, che con la sua energia si è mangiata il palco di Tale e Quale con l’imitazione di Damiano dei Maneskin, non ha preso affatto bene il trattamento riservatole da Malgioglio e. Ecco lo sfogo social. Cristiano Malgioglio potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava. Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante. L’affondo più duro e articolato è rivolto a Giorgio. Un inedito nella storia di Tale e ...

Advertising

trash_italiano : Oggi sereni come Alba Parietti. #TaleEQualeShow - marcoluci1 : RT @bubinoblog: ALBA PARIETTI: PANARIELLO? ABBIA IL CORAGGIO DI DIRMI IN FACCIA CHE FACCIO SCHIFO - bubinoblog : ALBA PARIETTI: PANARIELLO? ABBIA IL CORAGGIO DI DIRMI IN FACCIA CHE FACCIO SCHIFO - StraNotizie : Alba Parietti critica Giorgio Panariello a Tale e Quale Show, poi la spara: “Damiano dei Maneskin perde fiato, io n… - FabioFZ3 : RT @ettoreandenna: @Lorenzi04539669 @FabioFZ3 @aleanto72 Classica checca isterica, arrogante perche' poco considerato.E' anni che poveracci… -