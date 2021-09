A10, incidente tra un’auto e un camion: 16 chilometri di coda tra Feglino e Albisola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un altro incidente in mattinata in A7: un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco ed è finito contro il muro Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un altroin mattinata in A7: un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco ed è finito contro il muro

Advertising

zazoomblog : A10 incidente tra un’auto e un camion: 16 chilometri di coda tra Feglino e Albisola - #incidente #un’auto #camion: - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Sulla A10 Genova-Savona, traffico bloccato in entrambe le direzioni per incidente - sulsitodisimone : RT @MyWayASPI: ?? AGGIORNAMENTO A10 GENOVA-SAVONA ?? Genova #trafficobloccato per incidente tra Allacciamento A10/ Racc. A6-Savona e Albisol… - zazoomblog : A10 incidente tra un’auto e un camion tra Savona e Albisola: 12 chilometri di coda - #incidente #un’auto #camion… - genovatoday : Incidente in uno scambio di carreggiata sull'A10, traffico bloccato -