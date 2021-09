Uniud Lab Village | cinque nuovi laboratori informatici

Leggi su udine20

(Di martedì 28 settembre 2021) Con l’inaugurazione di, l’Lab, polo per il trasferimento tecnologico dell’Università di Udine sostenuto da Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli, si amplia con un’area interamente dedicata allo sviluppo di nuove soluzioni nei campi più avanzati delle tecnologie digitali al servizio del territorio. Iopereranno in sinergia fra il dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche (DMIF) dell’Ateneo friulano e aziende ed enti del Friuli Venezia Giulia. In particolare, saranno dedicati ai settori della cybersecurity, della realtà virtuale e aumentata e della visione artificiale, dei sistemi autonomi, dell’intelligence e security, dell’Internet of things e robotica. L’inaugurazione si è ...