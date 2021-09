Ultime Notizie Roma del 28-09-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 settembre 2021)dailynews radiogiornale Martedì 28 settembre Buongiorno da redazione da parte di Francesco Vitale in studio dal GPS sì al momento della capienza massima per assistere Sport spettacoli negli stadi nei luoghi all’aperto può salire al 75% nei Palazzetti al chiuso il 50 cinema teatri e sale concerti al 100% all’aperto al 80% al chiuso nessuna restrizione per i musei tutti dovranno essere muniti di Green past vaccini oggi via le dosi aggiuntive per anziani e se ai sanitari per cessione di droga Luca morisi Guru dei social della Lega ha sbagliato ma potrai sempre contare su di me afferma Salvini traffico di influenze illecite invece la cosa per dirtelo Renzi il padre di vedere l’Italia viva che dovrà affrontare un processo nell’ambito di uno dei filoni della Maxi inchiesta della procura disul caso Consip oltre 500 migranti partiti dalla Libia sono ...