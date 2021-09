St Vincent | ecco quando suonerà in Italia | date e biglietti VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di martedì 28 settembre 2021) La cantante e musicista St.arriva inper un concerto imperdibile: appuntamento al 10 giugno 2022 al Fabrique di Milano Toccherà anche l’, il nuovo tour mondiale di St.: la musicista e cantautrice statunitense sarà al Fabrique di Milano il 10 giugno 2022. Sarà un’occasione per tutti i suoi fan di ascoltare dal vivo le canzoni dell’ultimo album studio. “Daddy’s Home – ha dichiarato la cantante – è una raccolta di storie sul sentirsi a terra in giro per le strade di New York City. I tacchi della notte scorsa sul treno del mattino. Il trucco di tre giorni prima ancora sul viso” così Annie Clark, vero nome di St.. La data Il concerto avrà luogo venerdì 10 giugno 2022. Isaranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore ...