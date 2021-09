Space Jam 2, Khris Davis è il figlio di LeBron James: “Ho molto rispetto per LeBron, ma Batman è più fico!” (Di martedì 28 settembre 2021) La video intervista a Khris Davis, interprete del figlio di LeBron James in Space Jam - New Legends, sequel di Space Jam, in cui la stella NBA gioca una partita con i Looney Tunes per salvarlo. A 25 anni di distanza dallo Space Jam originale, che vedeva Michael Jordan impegnato in una partita di basket intergalattica per salvare i Looney Tunes, arriva in sala il 23 settembre Space Jam - New Legends di Malcom D. Lee, sequel con protagonista LeBron James. Bugs Bunny deve mettere di nuovo insieme un dream team di Looney Toones per una partita di basket, ma questa volta è proprio la star NBA a chiedere il suo aiuto: un malvagio algoritmo, Al-G Rhythm (interpretato da Don ... Leggi su movieplayer (Di martedì 28 settembre 2021) La video intervista a, interprete deldiinJam - New Legends, sequel diJam, in cui la stella NBA gioca una partita con i Looney Tunes per salvarlo. A 25 anni di distanza dalloJam originale, che vedeva Michael Jordan impegnato in una partita di basket intergalattica per salvare i Looney Tunes, arriva in sala il 23 settembreJam - New Legends di Malcom D. Lee, sequel con protagonista. Bugs Bunny deve mettere di nuovo insieme un dream team di Looney Toones per una partita di basket, ma questa volta è proprio la star NBA a chiedere il suo aiuto: un malvagio algoritmo, Al-G Rhythm (interpretato da Don ...

Advertising

GenoaCFC : ???? @AcquaDolomia è la bevanda segreta di Space Jam! - cinemaniaco_fb : ?????????????? Space Jam 2, Khris Davis è il figlio di LeBron James: “Ho molto rispetto per LeBron, ma Batman è più fico!… - OriginalMarines : La nuova Capsule Original Marines dedicata al match più spettacolare dell'universo Space Jam: New Legends è arrivat… - ChungusBot5000 : RT @dosky1303: Highlight di Space jam 2 : La presenza di big chungus per 1 secondo abbondante - dosky1303 : Highlight di Space jam 2 : La presenza di big chungus per 1 secondo abbondante -