Shakhtar Donetsk-Inter | programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2021 2022

(Di martedì 28 settembre 2021) Ile isu Sky edi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. A Kiev i nerazzurri affrontano gli ucraini di De Zerbi in una sfida già decisiva per le sorti del girone. Anche gli arancioneri, oltre ai ragazzi di Inzaghi, hanno perso all’esordio e dunque un’altra sconfitta per entrambe sarebbe quasi fatale. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di martedì 28 settembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani e suInfinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. ...

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco l'elenco dei 23 nerazzurri a disposizione per #ShakhtarInter ?? - aurora45191493 : RT @Inter: ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - infoitsport : Shakhtar Donetsk-Inter, non decisiva ma fondamentale: c’è da sistemare -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk

- Inter ( calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Infinity ) è una gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi in Champions League (gruppo D)...Ora è però tempo di Champions League per le italiane con l'Inter che questa sera giocherà in casa dellodi Roberto De Zerbi mentre il Milan se la vedrà contro l'Atletico Madrid del ...La diretta live testuale di Shakhtar Donetsk-Inter, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Youth League 2021/2022 ...Tutte le informazioni su Shakhtar Donetsk-Inter, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Youth League 2021/2022 ...