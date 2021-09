Scuola, dopo due settimane sopravvivono solo i docenti dalla multipla personalità (Di martedì 28 settembre 2021) A due settimane dall’inizio della Scuola, si vanno definendo sempre più chiaramente le molteplici personalità dei docenti che affollano le patrie aule fin dalle primissime ore del mattino. Modalità Minority Report: entra alla prima ora sicuro e spavaldo in occhiali da sole esibendo il qr code del green pass sullo smartphone e contemporaneamente apre il registro elettronico sul tablet, svolazzando con l’impermeabile, che ormai è autunno e fa freschino, come faceva Neo in Matrix. Due anni di dad e la fantascienza ci spiccia casa. Modalità Maestro Perboni: entra in classe sereno e pacato tra cimose e gessetti, pulisce la lavagna di ardesia e prega i due che si stanno scambiando la merenda di avere la buona creanza di farlo almeno di nascosto, allontana i vicini di banco, invita a infilare il naso sotto la stoffa e invoca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) A duedall’inizio della, si vanno definendo sempre più chiaramente le molteplicideiche affollano le patrie aule fin dalle primissime ore del mattino. Modalità Minority Report: entra alla prima ora sicuro e spavaldo in occhiali da sole esibendo il qr code del green pass sullo smartphone e contemporaneamente apre il registro elettronico sul tablet, svolazzando con l’impermeabile, che ormai è autunno e fa freschino, come faceva Neo in Matrix. Due anni di dad e la fantascienza ci spiccia casa. Modalità Maestro Perboni: entra in classe sereno e pacato tra cimose e gessetti, pulisce la lavagna di ardesia e prega i due che si stanno scambiando la merenda di avere la buona creanza di farlo almeno di nascosto, allontana i vicini di banco, invita a infilare il naso sotto la stoffa e invoca ...

