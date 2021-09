Salvini: "Disgustato dalla schifezza mediatica su Morisi" (Di martedì 28 settembre 2021) Prima il posto di blocco, poi la perquisizione in casa di Morisi. I due romeni hanno portato i carabinieri nell'appartamento del social media manager della Lega. In corso l'analisi del liquido della bottiglia Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 settembre 2021) Prima il posto di blocco, poi la perquisizione in casa di. I due romeni hanno portato i carabinieri nell'appartamento del social media manager della Lega. In corso l'analisi del liquido della bottiglia

Advertising

AlessiaMorani : #Salvini dopo avere messo alla gogna per anni attraverso #Morisi una quantità impressionante di persone si dice “di… - Adnkronos : #Morisi indagato per droga, #Salvini: 'Disgustato da schifezza mediatica'. - infoitinterno : Salvini: 'Disgustato dalla schifezza mediatica su Morisi' - VCountry3 : RT @DSant65: #Lega ,#Molise indagato per #droga .#Salvini lo difende 'Disgustato da schifezza mediatica ,chi gli ridara' la dignita' ....e… - Ernesto29296958 : RT @VoxNewsInfo2: : Morisi, Salvini: “Disgustato da schifezza mediatica”, il partito degli spacciatori contro la Lega -