Saltamartini: Non lasciare Expo 2030 in mani incapaci (Di martedì 28 settembre 2021) – «Dopo il no alle Olimpiadi, finalmente con Giubileo ed Expo, Roma riparte. Si tratta di grandi opportunità per lo sviluppo della città. In particolare la candidatura all’Expo 2030 è una straordinaria occasione che non dobbiamo lasciare nelle mani di incapaci». E’ quanto ha dichiarato Barbara Saltamartini (nella foto), deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale di Roma. «Insieme alla Lega – conclude Saltamartini – daremo il nostro contributo per vincere queste importanti sfide per la Capitale e per i romani». Leggi su romadailynews (Di martedì 28 settembre 2021) – «Dopo il no alle Olimpiadi, finalmente con Giubileo ed, Roma riparte. Si tratta di grandi opportunità per lo sviluppo della città. In particolare la candidatura all’è una straordinaria occasione che non dobbiamonelledi». E’ quanto ha dichiarato Barbara(nella foto), deputata della Lega e candidata al Consiglio comunale di Roma. «Insieme alla Lega – conclude– daremo il nostro contributo per vincere queste importanti sfide per la Capitale e per i ro».

Advertising

PicenoNews24 : Saltamartini: “Su 21 ricoverati in terapia intensiva 19 non sono vaccinati” - YouTvrs : Covid Marche, Saltamartini: 'Su 21 ricoverati in intensiva, 19 sono non vaccinati' - - picenooggi : Covid, Saltamartini: “Nelle Marche su 21 ricoverati in Terapia intensiva, 19 non sono vaccinati” - lanuovariviera : L'assessore Saltamartini: 'Nelle Marche ventuno ricoverati Covid in terapia intensiva. Diciannove non sono vaccinat… - TonusAldo : RT @notiveri: La proposta di legge della Lega di Salvini: «Multa fino a mille euro se non si espone il #crocifisso in un luogo pubblico»: L… -