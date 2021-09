Quando torna a giocare Jannik Sinner? Ottavi di finale ATP 250 Sofia: data, programma, avversario (Di martedì 28 settembre 2021) Jannik Sinner si appresta a fare il proprio debutto al torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano esordirà direttamente agli Ottavi di finale, in quanto testa di serie numero 1 del tabellone (posizione nel seeding dovuta al trionfo ottenuto lo scorso anno sul cemento indoor della capitale bulgara). L’altoatesino scenderà in campo giovedì 30 settembre contro il vincente del confronto tra il canadese Vasek Pospisil e il bielorusso Egor Gerasimov (il match di primo turno è in programma oggi pomeriggio). Il 20enne tornerà in campo dopo la sconfitta subita tre settimane fa agli Ottavi di finale degli US Open contro il tedesco Alexander Zverev e punta a farsi largo nel tabellone, cercando di conquistare il terzo torneo stagionale e di difendere punti ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)si appresta a fare il proprio debutto al torneo ATP 250 di. Il tennista italiano esordirà direttamente aglidi, in quanto testa di serie numero 1 del tabellone (posizione nel seeding dovuta al trionfo ottenuto lo scorso anno sul cemento indoor della capitale bulgara). L’altoatesino scenderà in campo giovedì 30 settembre contro il vincente del confronto tra il canadese Vasek Pospisil e il bielorusso Egor Gerasimov (il match di primo turno è inoggi pomeriggio). Il 20enne tornerà in campo dopo la sconfitta subita tre settimane fa aglididegli US Open contro il tedesco Alexander Zverev e punta a farsi largo nel tabellone, cercando di conquistare il terzo torneo stagionale e di difendere punti ...

Quando torna a giocare Jannik Sinner? Ottavi di finale ATP 250 Sofia: data, programma, avversario Jannik Sinner si appresta a fare il proprio debutto al torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano esordirà direttamente agli ottavi di finale, in quanto testa di serie numero 1 del tabellone (posiz ...

