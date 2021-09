Prodi spinge la Germania alla Grande Coalizione: "I liberali un problema per noi" (Di martedì 28 settembre 2021) Romano Prodi, intervistato dal Messaggero, non vede un rischio instabilità al centro dell’Europa dopo il voto tedesco. “Andrà come l’altra volta - sostiene il Professore -: trattative lunghissime, 200 pagine di programmi, e si troverà la quadra”. Al contempo, mette in guardia sul ruolo dei liberali: “Sono il partito più compatto su una politica che non gioverebbe certo all’Italia”. In merito alla possibilità di Coalizione “Semaforo” con Spd, Verdi e liberali, Prodi ribatte: “Tutti vedono questo scenario. Io penso che non sia facile questo accordo e che alla fine si possa tornare alla Grande Coalizione, a parti rovesciate. Anche per un semplice motivo. Fino a poco tempo fa si diceva che il junior partner, cioè l’Spd, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) Romano, intervistato dal Messaggero, non vede un rischio instabilità al centro dell’Europa dopo il voto tedesco. “Andrà come l’altra volta - sostiene il Professore -: trattative lunghissime, 200 pagine di programmi, e si troverà la quadra”. Al contempo, mette in guardia sul ruolo dei: “Sono il partito più compatto su una politica che non gioverebbe certo all’Italia”. In meritopossibilità di“Semaforo” con Spd, Verdi eribatte: “Tutti vedono questo scenario. Io penso che non sia facile questo accordo e chefine si possa tornare, a parti rovesciate. Anche per un semplice motivo. Fino a poco tempo fa si diceva che il junior partner, cioè l’Spd, ...

Advertising

Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Prodi spinge la Germania alla Grande Coalizione: 'I liberali un problema per noi' - HuffPostItalia : Prodi spinge la Germania alla Grande Coalizione: 'I liberali un problema per noi' - PMurroccu : RT @NostraD64669142: @PMurroccu @dantegiumanini ha sempre votato con, o sorretto la sinistra, ricordi Alfano? un'invenzione per lettimare u… - NostraD64669142 : @PMurroccu @dantegiumanini ha sempre votato con, o sorretto la sinistra, ricordi Alfano? un'invenzione per lettimar… -