Orrico su Spalletti: "Mi dice che ha una carta nascosta formidabile" (Di martedì 28 settembre 2021) Corrado Orrico, ex allenatore, fra le tante dell'Inter, ed opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di "1 Football Club", trasmissione prodotta dalla testata "Il Sogno Nel Cuore" su 1 Station Radio. Ecco quanto riportato: "Il lavoro degli allenatori è complicato: puoi fare tutto bene, alla perfezione, ma un episodio può farti perdere una partita. Ovvio che, nell’arco di un campionato, i valori vengono fuori, dunque dobbiamo aspettare ancora un po’ prima di dire chi è la squadra favorita. Ho grande fiducia nel lavoro di Spalletti, il quale mi dice di essere soddisfatto per la rosa che ha a disposizione. A queste condizioni credo che se la giocherà fino alla fine, come fece l’altro toscano, Sarri, sulla panchina partenopea". "Luciano è un fantasioso, cerca sempre soluzioni migliori, e so che ha studiato e si è aggiornato tanto in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 settembre 2021) Corrado, ex allenatore, fra le tante dell'Inter, ed opinionista Sky, ha parlato ai microfoni di "1 Football Club", trasmissione prodotta dalla testata "Il Sogno Nel Cuore" su 1 Station Radio. Ecco quanto riportato: "Il lavoro degli allenatori è complicato: puoi fare tutto bene, alla perfezione, ma un episodio può farti perdere una partita. Ovvio che, nell’arco di un campionato, i valori vengono fuori, dunque dobbiamo aspettare ancora un po’ prima di dire chi è la squadra favorita. Ho grande fiducia nel lavoro di, il quale midi essere soddisfatto per la rosa che ha a disposizione. A queste condizioni credo che se la giocherà fino alla fine, come fece l’altro toscano, Sarri, sulla panchina partenopea". "Luciano è un fantasioso, cerca sempre soluzioni migliori, e so che ha studiato e si è aggiornato tanto in ...

