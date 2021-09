Milan - Atletico Madrid alle 21. Dove vedere la partita in tv e in streaming (Di martedì 28 settembre 2021) "Una gara importante, ma non decisiva per il nostro cammino". Così Stefano Pioli ha definito la partita del Milan contro l'Atletico Madrid. Dopo sette anni i rossoneri torneranno a giocare nel massimo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) "Una gara importante, ma non decisiva per il nostro cammino". Così Stefano Pioli ha definito ladelcontro l'. Dopo sette anni i rossoneri torneranno a giocare nel massimo ...

