Milan-Atletico Kessie espulso e i social si dividono | “Arbitro severo” | “Troppo ingenuo” TWEET

Il gol, poi un episodio che rischia di essere la svolta. Si è spento con il rosso a Franck Kessie, il boato di San Siro per la rete del vantaggio di Leao contro l'Atletico Madrid. Una doppia ammonizione che lascia il Milan in 10 uomini al 30? del primo tempo: un pestone ingenuo su Llorente è costato carissimo a Kessie e le proteste sono state inutili. Tante le reazioni dei tifosi: "Ora vogliamo lo stesso metro di giudizio", scrive un rossonero. Tanti attaccano Kessie: "Che stia in panchina, giochi Tonali". Incredibile ingenuità di Kessié: chiedere un ingaggio più alto.#Kessié #MilanAtleticoMadrid #UCL #ChampionsLeague — Unfair Play (@unfair play) September 28, 2021 Bilancio stagionale di Kessie: rigore sbagliato contro la Lazio, ...

