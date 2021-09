Letta ai suoi: "Sì al Mattarella bis". Ma molti nel Pd hanno dubbi... Inside (Di martedì 28 settembre 2021) La notizia è riservatissima e non potrà mai trovare conferme ufficiali. Almeno fino a gennaio. Ma, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta avrebbe confidato a più di un esponente di spicco del suo partito di essere favorevole al... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 settembre 2021) La notizia è riservatissima e non potrà mai trovare conferme ufficiali. Almeno fino a gennaio. Ma, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il segretario del Partito Democratico Enricoavrebbe confidato a più di un esponente di spicco del suo partito di essere favorevole al... Segui su affaritaliani.it

Advertising

LegaSalvini : ENRICO LETTA UMILIATO DAI SUOI STESSI ELETTORI: AL COMIZIO A COSENZA... UNA FOTO PAZZESCA - LuigiF97101292 : RT @Affaritaliani: Quirinale, Letta ai suoi: 'Sì al Mattarella bis'. Ma molti nel Pd hanno dubbi - MusarraVittorio : @EnricoLetta Letta, non si illuda con i suoi argomenti non va da nessuna parte. È ora di smetterla di dire sono di… - StefanoDeloren1 : RT @gipipopi: Letta fa finta di NON sapere che lo SPD è socialdemocratico, cioè come il PD di Renzi e NON come quello di oggi e i suoi alle… - Affaritaliani : Quirinale, Letta ai suoi: 'Sì al Mattarella bis'. Ma molti nel Pd hanno dubbi -