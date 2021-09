Lega: Boldrini, 'tweet odio non hanno firma di Morisi ma di Salvini' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Si parla molto di Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una firma che non è sua. È la firma di Salvini. È lui responsabile di quella feroce azione comunicativa che fa male alla vita delle persone e alla democrazia". Lo scrive Laura Boldrini del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Si parla molto di, artefice delle campagne d'dellasul web. Ma quei post e queiunache non è sua. È ladi. È lui responsabile di quella feroce azione comunicativa che fa male alla vita delle persone e alla democrazia". Lo scrive Lauradel Pd su twitter.

