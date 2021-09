Le cose che rendono speciale Brahim Diaz (Di martedì 28 settembre 2021) Di Brahim Díaz si parla come di un prodigio sin dai tempi dell’academy del Manchester City. Le impressioni del calcio giovanile, però, spesso si scontrano con la ruvidezza del professionismo. A chi, oltretutto, non è capitato di parlare di calciatori minorenni solo per sentito dire, magari per sembrare esperti agli occhi degli amici? La prima partita in cui si è capito che Brahim Díaz non era solo un abbaglio da highlights del campionato riserve inglese, è un Getafe-Real Madrid di tre stagioni fa. Era l’aprile 2019, Zidane aveva sostituito Solari nella stagione più disastrosa della storia recente dei Blancos e Brahim era tornato da tre mesi in Spagna. Il Getafe di Bordalás, in quel momento, era la squadra più ruvida della Liga e avrebbe perso la qualificazione in Champions solo all’ultima giornata. Contro l’avversario più ostico ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 28 settembre 2021) DiDíaz si parla come di un prodigio sin dai tempi dell’academy del Manchester City. Le impressioni del calcio giovanile, però, spesso si scontrano con la ruvidezza del professionismo. A chi, oltretutto, non è capitato di parlare di calciatori minorenni solo per sentito dire, magari per sembrare esperti agli occhi degli amici? La prima partita in cui si è capito cheDíaz non era solo un abbaglio da highlights del campionato riserve inglese, è un Getafe-Real Madrid di tre stagioni fa. Era l’aprile 2019, Zidane aveva sostituito Solari nella stagione più disastrosa della storia recente dei Blancos eera tornato da tre mesi in Spagna. Il Getafe di Bordalás, in quel momento, era la squadra più ruvida della Liga e avrebbe perso la qualificazione in Champions solo all’ultima giornata. Contro l’avversario più ostico ...

