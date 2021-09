Kessie espulso dopo 30 minuti: il Milan cade con l'Atletico (Di martedì 28 settembre 2021) L'Atletico Madrid vince per 2-1 in rimonta contro il Milan di Stefano Pioli a cui resta l'amaro in bocca per aver giocato in 10 uomini dal 29' del primo tempo per l'espulsione di Kessie che finisce sul banco degli imputati Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 settembre 2021) L'Madrid vince per 2-1 in rimonta contro ildi Stefano Pioli a cui resta l'amaro in bocca per aver giocato in 10 uomini dal 29' del primo tempo per l'espulsione diche finisce sul banco degli imputati

