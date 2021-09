iPhone 14, quando esce e come sarà il prossimo smartphone Apple: anticipazioni, design e novità (Di martedì 28 settembre 2021) Se l’iPhone 13 ha appena fatto il suo ingresso sul mercato la famiglia Apple corre sempre a ritmo molto veloce, tanto da far parlare già del nuovo iPhone 14. Secondo le prime indiscrezioni parliamo di un dispositivo che segnerà un passo netto in avanti in termini di design: ci sarà infatti un cambio look, paragonabile (forse) all’iPhone X del 2017. iPhone 14: tutte le anticipazioni Erano quattro anni fa quando Apple presentò al mondo un nuovo modo di guardare allo smartphone: senza cornici, pulsanti, con sensori per il viso e una fotocamera frontale integrata. Un cambio totale per l’azienda insomma. Tra le prime cose che potrebbero cambiare c’è proprio lo spazio dedicato alla fotocamera: integrarla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 settembre 2021) Se l’13 ha appena fatto il suo ingresso sul mercato la famigliacorre sempre a ritmo molto veloce, tanto da far parlare già del nuovo14. Secondo le prime indiscrezioni parliamo di un dispositivo che segnerà un passo netto in avanti in termini di: ciinfatti un cambio look, paragonabile (forse) all’X del 2017.14: tutte leErano quattro anni fapresentò al mondo un nuovo modo di guardare allo: senza cornici, pulsanti, con sensori per il viso e una fotocamera frontale integrata. Un cambio totale per l’azienda insomma. Tra le prime cose che potrebbero cambiare c’è proprio lo spazio dedicato alla fotocamera: integrarla ...

Advertising

CorriereCitta : #iPhone14 , quando esce e come sarà il prossimo smartphone #Apple : anticipazioni, design e novità - A_l_e_ssandra : RT @Connessioni: Ragazzi non comprate #iPhone13. Lo hanno sviluppato in un solo anno, quando per sviluppare il primo iPhone ci hanno messo… - lisameyerildra1 : @autunnoinverno E da quando compri un iPhone che costa un rene e non includono caricatore e cuffie con la scusa di una scelta green - Connessioni : RT @Connessioni: Ragazzi non comprate #iPhone13. Lo hanno sviluppato in un solo anno, quando per sviluppare il primo iPhone ci hanno messo… - ClaudioBollenti : RT @d_cassandro: La nostalgia per le merendine vintage è un fenomeno che non capirò mai. Mangiarsi uno spugnoso Tegolino quando puoi avere… -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone quando In cosa consiste l'accordo tra il creatore dell'iPhone e Ferrari Era il 2019 quando Jony Ive, capo del team del design di Apple, ha lasciato Cupertino dopo oltre 20 anni per ... contribuendo alla realizzazione di prodotti come il Mac, l'iPod e l'iPhone. Secondo ...

Cina a corto di energia taglia la corrente all'industria Arrivano quando meno te l'aspetti e non riesci a organizzare più la produzione, i turni, gli ... Il principale assemblatore di iPhone Pegatron, che gestisce enormi siti di produzione sia a Kunshan che a ...

iPhone 14: quando esce, prezzo, specifiche Techradar Apple ha un problema di chip. Un mese di attesa per l'arrivo iPhone 13 Chi sta aspettando l’arrivo del corriere con il nuovo Apple iPhone 13 dovrà avere un altro po’ di pazienza. L’azienda fondata da Steve Jobs, in realtà, già sapeva che ci sarebbero stati ritardi. Una d ...

Un bug di Spotify potrebbe celarsi dietro la scarsa autonomia degli iPhone Spotify ha confermato la presenza di un bug che fa calare drasticamente la batteria degli iPhone con iOS 14.8 e iOS 15 ...

Era il 2019Jony Ive, capo del team del design di Apple, ha lasciato Cupertino dopo oltre 20 anni per ... contribuendo alla realizzazione di prodotti come il Mac, l'iPod e l'. Secondo ...Arrivanomeno te l'aspetti e non riesci a organizzare più la produzione, i turni, gli ... Il principale assemblatore diPegatron, che gestisce enormi siti di produzione sia a Kunshan che a ...Chi sta aspettando l’arrivo del corriere con il nuovo Apple iPhone 13 dovrà avere un altro po’ di pazienza. L’azienda fondata da Steve Jobs, in realtà, già sapeva che ci sarebbero stati ritardi. Una d ...Spotify ha confermato la presenza di un bug che fa calare drasticamente la batteria degli iPhone con iOS 14.8 e iOS 15 ...